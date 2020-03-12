مغادرة شخصين بعد شفائهما من كورونا بكركوك وشفاء مصاب بذي قار

اعلنت دائرة صحة كركوك، الخميس، عن مغادرة شخصين بعد تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، فيما اكدت صحة ذي قار شفاء احد المصابين بالمحافظة.
وقالت دائرة صحة كركوك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم مغادرة شخصين بعد تماثلهما للشفاء من فايروس كورونا".
فيما اعلنت دائرة صحة ذي قار"نتائج الفحص المختبري للمصاب الأول بكورونا"، مشيرة الى انه "تبين شفاءه من الفايروس".
واكدت الدائرة انه "سيتم إرسال عينة فحص أخرى للتأكد من الشفاء التام للمصاب".
ودعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الى الحيطة والحذر بشأن فايروس كورونا، وفيما حذرت من كارثة صحية لا تحمد عقباها، طالبت بتجنب الحركة والتنقل بين المدن.
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