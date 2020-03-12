المانيا تسجل اكثر من 800 حالة كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وسائل اعلامية، الخميس، ان المانيا سجلت اكثر من 800 حالة كورونا خلال 24 ساعة. وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "المانيا سجلت اكثر من 800 حالة كورونا خلال 24 ساعة". واضافت انه "تم وضعهم بالحجر الصحي".

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