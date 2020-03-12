أردوغان يواجه كورونا بالتعتيم والترهيب !

كتب: ضياء السقا

ذكرت تقارير إعلامية، أن النظام التركي يتبع سياسة التكتم، في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تحول لوباء عالمي، بحسب وصف منظمة الصحة العالمية.

وأكدت تقرير، نشره موقع فيتو، أن السبب الرئيسي وراء سياسة التكتم التركية على هذا المرض، نتيجة الحساسية الشديدة في التوازن الاقتصادي في البلاد، فالجميع أعلن تخوفه من تدهور المؤشرات الاقتصادية بسرعة كبيرة، في حالة انتشار المرض بسرعة في البلاد.

وتسبب ذلك في ضغط كبير على وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، الذي أعلن اكتشاف إصابة شخص واحد فقط بالفيروس، رغم إعلان عدد من الدول إصابة مواطنين عائدين إلى بلادهم كانوا على متن الخطوط الجوية التركية.

وقال الوزير فخر الدين كوجا: "بالرغم من انتقال المرض الذي ظهر في الصين إلى العديد من الدول الأخرى خلال أسبوع أو أسبوعين، وانتشاره بشكل سريع بعد ذلك، إلا أن تركيا تمكنت من تحقيق نجاح كبير في هذه المرحلة".

وزعم كوجا أن دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي لا تطبق التدابير الصارمة التي تتخذها تركيا، متجاهلًا كافة التدابير الاحترازية التي تتخذها كل دول العالم للوقاية من المرض والحيلولة دون انتشاره.

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إلا أن الحقيقة أنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين مواطنين أجانب كانوا على متن رحلات للخطوط الجوية التركية؛ فقد تم اكتشاف إصابة مسافر على متن رحلة طيران لشركة الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول وسنغافورة، وأعلن عنه وزير الصحة في سنغافورة بنفسه.

وأمس أعلن والي ولاية ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا اكتشاف حالتي إصابة خلال الفحص الذي أجري في الولاية، مشيرًا إلى أن أحد المصابين سيدة في العقد التاسع من عمرها عائدة من تركيا، الأمر الذي دفع السفارة التركية في واشنطن للتعليق على الأخبار المتداولة، وتعلن أن المسافرة المذكورة نزلت إلى إسطنبول كمحطة ترانزيت، ولم تخرج من المطار.

من جانبه، تعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلته إلى بروكسيل للقاء قادة الاتحاد الأوروبي، مع أزمة وباء كورونا بسخرية، قائلًا: "أنا أيضًا قد أكون مصابًا بفيروس كورونا"، وما زاد الأمر تأكيدًا تجنبه لمصافحة مساعديه والمرافقين له.

ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات مدير المديرية العامة للأمن حول بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الأشخاص الذين ينشرون أخبارا حول ظهور وباء كورونا في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يساعد السلطات التركية في تطبيق سياسة الترهيب لاستمرارها في التعتيم الإعلامي لكورونا، لضمان مصالحها الاقتصادية والسياحية.