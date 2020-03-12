بعد سيول منخفض التنين.. بيان عاجل من مجلس الوزراء.. وغرفة العمليات المركزية في انعقاد دائم‘‘

كتب: ضياء السقا

أصدر مجلس الوزراء، بيانا عاجلا بشأن حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد، الخميس، تستمر حتى السبت المقبل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الخميس، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الاحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مؤكدا أن المبادرة بهذه الإجراءت الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، و خلق قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة تقليل الحركة خلال هذه الفترة نظرا لاستمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة خلال اليومين القادمين، كما ناشد المواطنين بضرورة اﻻبتعاد عن أعمدة الإنارة وخاصة الأطفال تفاديا لحدوث أى مكروه.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كافة المسؤولين في الدولة، قائلا في هذا الصدد:" أود أن أشكر كل العاملين في كافة الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الاحداث، ومواجهة الطقس السيىء، حيث يوجد مسئولون وعمال لم يغادروا الشوارع منذ أمس حتى الآن، ونتابع معا الموقف، ونتعامل مع حجم المياه في الشوارع، في هذه الظروف والطقس السيئ"، مؤكدا على أن هؤلاء الأشخاص الموجودين فى الشوارع لخدمتنا جميعا.

ولفت إلى أنه يتابع الأوضاع، وكميات المياه المسحوبة في كل موقع، وأن غرفة إدارة الازمات تعمل منذ يومين، بعدما كانت تعمل في الفترة الماضية في متابعة ازمة كورونا فقط.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه كل قطاعات الدولة بالاستعداد لمواجهة أية ظروف بسبب موجة الطقس التي تمر بها البلاد، موضحا أن القوات المسلحة مستعدة للتدخل حال الحاجة، كما أن هناك استعدادات من وزارة الداخلية ورجالها من ضباط وأمناء شرطة وجنود متواجدين بكل مكان في الشارع.

وأكد أن أهم شيء في أزمة الامطار التي حدثت في البلاد حاليا أن نتبع منهج التحركات الاستباقية مثلما حدث في مثل تلك الازمة، موضحا أن دولا كثيرة جدا تعودت على هذا الموضوع، وفي مصر لم نكن نتعود على مثل تلك الأمور، مضيفاً: "التغيرات المناخية بدأ يظهر تأثيرها"، مشيرا إلى أن التحرك سيكون دائما استباقيا لتجنب اية مشاكل من الممكن توقعها.

تفاصيل طقس الجمعة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت استمرار حالة الطقس السيئ، الجمعة 13 مارس، حيث توقعت سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وغزيرة رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومتوسطة على جنوب الصعيد.

وشهدت البلاد، الخميس، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين، والتي ستكون ذروتها الجمعة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

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وتابعت الهيئة: "يتوقع الخبراء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء باستثناء جنوب الصعيد حيث معتدل ليلاً".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

موجة سيئة

وتشهد الشوارع المصرية خلال الساعات الحالية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، متوقعة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، ووصفتها بالأقوى هذا العام.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة.