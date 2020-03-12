ملك وملكة النرويج في الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن القصر الملكي في ​النرويج​ عن إخضاع ملك النرويج هارالد الخامس (83 عاما)، والملكة صوفيا (82 عاما) للحجر الصحي المنزلي بناء على اللوائح ​الجديدة​ لمواجهة انتشار الفيروس، مشيرا الى أنه لم تظهر أعراض المرض على أي من الزوجين الملكيين، لكن ​الحكومة​ النرويجية قررت وضع جميع المواطنين الذين غادروا منطقة إسكندنافيا بعد 27 شباط الماضي قيد الحجر الصحي المنزلي لمدة 14عشر يوما لدى عودتهم.

وقام الملك والملكة بزيارة للأردن بداية آذار الحالي، وقالت محطة "إن أر كي" الإذاعية النرويجية إن العديد من الوزراء تعرضوا لنفس الإجراء، وبينهم وزيرة الخارجية إين أريكسن سوريد.