مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك

دان أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ بأشد العبارات محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء ​السودان​ي ​عبد الله حمدوك​ في ​الخرطوم​ الأسبوع الماضي، مشدداً على أن "هذه الهجمات غير مقبولة، ويجب محاسبة الجناة"، مشيراً الى "الدعم الكامل لحمدوك في مساعيه لرؤية السودان من خلال مرحلة انتقالية ناجحة بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب ​السوداني​ لمستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر"، معرباً عن "تضامنهم مع شعب السودان".

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