وزير الداخلية الليبي يدعو بريطانيا إلى مساعدة بلاده في إيجاد حل للأزمة

دعا وزير الداخلية الليبية فتحي باشاغا، ​بريطانيا​ إلى "دعم حكومة بلاده لإيجاد حل للأزمة، ومساندتها في محاربة الإرهابيين". وخلال كلمته في البرلمان البريطاني، أثنى باغاشا على "الدور الذي لعبته بريطانيا في دعمها ل​حكومة الوفاق​ الوطني المعترف بها دوليا، وفي تطهير مدينة سرت من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي"، مشددا على أن "حكومة الوفاق تناضل في ​ليبيا​ من أجل دولة مدنية ديمقراطية، تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون".

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