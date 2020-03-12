الحكومة الأردنية: لا قرار بتعطيل المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، ان "الحكومة استثنت قرار تعطيل الجامعات والمدارس من توصيات لجنة الأوبئة، كون الوضع في البلاد مطمئناً"، موضحاً ان "السلطات تراقب وضع التفشي حالياً وستتخذ القرار المناسب الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لحماية المواطن الأردني تهدف لإبقاء الأردن محمياً من الفيروس".
بدوره، أكد وزير الصحة سعد جابر أن "الوضع في الاردن لا يزال جيدا جدا، وتوجد حالة واحدة ستخرج من المستشفى الجمعة بعد إجراء فحص أخير لها"، لافتاً الى انه "لم يتم اتخاذ قرار بتعطيل المدارس والجامعات أو التجمعات، وسيتم دراسة الموضوع مجدداً والنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها".
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