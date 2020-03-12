وزير الخارجية الألماني حول قرار ترامب: مكافحة كورونا تحدي عالمي ونحتاج تعاون دولي أكبر

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتعليق الرحلات الجوية بين أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار ماس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "مكافحة "كورونا" باتت تحدياً عالمياً"، مشدداً على أننا "نحتاج الآن إلى تعاون دولي أكبر".
كما أوضح أن "معظم المؤتمرات الدولية أُلغيت بسبب "كورونا"، حتى أنه هو نفسه اضطر إلى إلغاء زيارته إلى تشيكيا".
من الجدير ذكره، أن ترامب أعلن في وقت سابق تعليق استقبال الرحلات الجوية من أوروبا، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوماً، للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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