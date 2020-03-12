صحة المانيا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19" بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 2369 مصابًا"، موضحاً ان "عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ​حالات​، بعد تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا".

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