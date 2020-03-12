السلطات السودانية: تعليق جميع الرحلات الجوية إلى 8 دول بسبب كورونا

أعلن المدير العام لسلطة ​الطيران المدني​ في ​السودان​ إبراهيم عدلان، "تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى كل من ​كوريا الجنوبية​ و​كوريا الشمالية​ و​الصين​ و​إسبانيا​ و​إيطاليا​ و​اليابان​ و​إيران​ ومصر بسبب تفشي ​فيروس كورونا​".

وفي سياق متصل اعلنت السلطات في ​المغرب​، "إغلاق الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي بلغت عدد ​حالات​ الإصابة به في إسبانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة و84 حالة وفاة".

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