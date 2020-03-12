السلطات السودانية: تعليق جميع الرحلات الجوية إلى 8 دول بسبب كورونا

أعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان، "تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وإسبانيا وإيطاليا واليابان وإيران ومصر بسبب تفشي فيروس كورونا".
وفي سياق متصل اعلنت السلطات في المغرب، "إغلاق الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي بلغت عدد حالات الإصابة به في إسبانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة و84 حالة وفاة".
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