الصحة الجزائرية تسجل ثاني حالة وفاة جراء فيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، تسجيل ثاني حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ وإصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 26 حالة.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "حالة الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 55 سنة، في حين تعود الإصابة الجديدة لامرأة عادت من فرنسا، وهي في حالة صحية مستقرة".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، وفاة شخص يبلغ من العمر 67 سنة، كان مصابا بالفيروس ويعاني مرضاً مزمناً.

كما أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قراراً بتعليق فوري للدراسة في المدارس والجامعات لمنع تفشي الفيروس.