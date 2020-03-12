مسؤول إيراني: أعداد الوفيات في إيران بسبب الخمور المغشوشة يرتفع إلى 81

أكد مسؤول مركز الحوادث والطوارئ الطبية في إيران محمد جواد مراديان، "ارتفاع أعداد الوفيات الخمور المغشوشة في إيران إلى 81 حالة، عقب تسجيل 8 حالات جديدة"، موضحاً ان "الوفيات الـ 81 التي تم تسجيلها منذ 9 آذار الحالي، تمركزت في محافظات فارس وخوزستان ومازندران وألبرز"، مشيراً إلى أن "103 أشخاص تسمموا، وتم نقلهم إلى المستشفيات، جراء تعاطيهم خموراً مغشوشة".
ومن الجدير بالذكر، أن تعاطي الخمور ممنوع في إيران وفق القانون الإيراني، ويتم الحكم بالسجن على من يتاجر به بين 6 أشهر وعام واحد، ويُجلد 74 جلدة، في حين يُجلد شاربها 80 جلدة، لذلك يلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.
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