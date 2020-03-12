مسؤول إيراني: أعداد الوفيات في إيران بسبب الخمور المغشوشة يرتفع إلى 81

أكد مسؤول مركز الحوادث والطوارئ الطبية في ​إيران​ محمد جواد مراديان، "ارتفاع أعداد الوفيات الخمور المغشوشة في إيران إلى 81 حالة، عقب تسجيل 8 ​حالات​ جديدة"، موضحاً ان "الوفيات الـ 81 التي تم تسجيلها منذ 9 آذار الحالي، تمركزت في محافظات فارس وخوزستان ومازندران وألبرز"، مشيراً إلى أن "103 أشخاص تسمموا، وتم نقلهم إلى ​المستشفيات​، جراء تعاطيهم خموراً مغشوشة".

ومن الجدير بالذكر، أن تعاطي الخمور ممنوع في إيران وفق القانون الإيراني، ويتم الحكم ب​السجن​ على من يتاجر به بين 6 أشهر وعام واحد، ويُجلد 74 جلدة، في حين يُجلد شاربها 80 جلدة، لذلك يلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.