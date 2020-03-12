تعليق صلاة الجمعة في مساجد السويد للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن مسجد ستوكهولم، في بيان تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر، التزاماً بقرار الحكومة السويدية منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها الـ500 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه سيفتح أبوابه للمصلين يوم الجمعة في الساعة الثالثة عصراً وسيستمر في نشاطاته المعتادة بما فيها الصلوات الخمس، فيما سيعلق دروس نهاية الأسبوع للأطفال أيضاً.
ونصح البيان المصلين بـ"أداء الصلوات في البيت من باب الوقاية والحفاظ على السلامة العامة".
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