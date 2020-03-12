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تعليق صلاة الجمعة في مساجد السويد للحد من انتشار فيروس كورونا

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أعلن مسجد ستوكهولم، في بيان تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر، التزاماً بقرار ​الحكومة​ السويدية منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها الـ500 شخص للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، موضحا أنه سيفتح أبوابه للمصلين يوم الجمعة في ​الساعة​ الثالثة عصراً وسيستمر في نشاطاته المعتادة بما فيها الصلوات الخمس، فيما سيعلق دروس نهاية الأسبوع للأطفال أيضاً.

ونصح البيان المصلين بـ"أداء الصلوات في البيت من باب ​الوقاية​ والحفاظ على ​السلامة العامة​".

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