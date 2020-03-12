المواصلات القطرية: إيقاف خدمات النقل العام مؤقتاً بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، إيقاف خدمة مترو ​الدوحة​، وخدمة حافلات ​النقل العام​ في البلاد لثلاثة أيام اعتباراً من مساء اليوم.

ولفتت الوزارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "هذا الإيقاف يأتي في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد انتشار فيروس "كورونا."

بالتوازي، طالبت وزارة الأوقاف، إدارة المساجد بالتشديد على نظافة المساجد، والعمل على إزالة كل ما من شأنه الإسهام في نقل العدوى، مشيرةً إلى ضرورة "اعتزال المصلين ممن تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا، المساجد فترة المرض".