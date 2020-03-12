مرجع ديني إيراني: لا مانع شرعي من شراء لقاح كورونا إسرائيلي الصنع

أكد المرجع الديني الإيراني البارز آية الله مكارم الشيرازي، في حديث لصحيفة "همدلي" اليومية الإيرانية، "عدم وجود أي مانع شرعي من شراء لقاح كورونا ​إسرائيل​ي الصنع، بشرط واحد هو أن لا يكون هناك بديل عن هذا العلاج".

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