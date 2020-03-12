الرئاسة التركية أعلنت عن مجموعة إجراءات لاحتواء فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ إبراهيم قالن عن مجموعة إجراءات لاحتواء انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ على أراضيها عقب تسجيلها أول حالة إصابة، مشيرا الى أنه سيتم إغلاق ​الجامعات​ لثلاثة أسابيع اعتبارا من الاثنين، كما سيدخل تلاميذ ​المدارس​ الابتدائية والمعاهد في إجازة لأسبوع، ثم يتابعون دروسهم من منازلهم لمدة أسبوع آخر.

وأوضح أنه اتّخذ قرار بإجراء الفعاليات الرياضية دون حضور جمهور حتى نهاية نيسان، ويجب على الموظفين الحصول على ترخيص للسفر إلى الخارج، مشيرا الى أنه "تقرّر تأجيل زيارات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى الخارج لبعض الوقت".

وأكد قالين أنّ حالة المريض الذي سجلت إصابته بكورونا "جيدة وتم وضع المقربين منه تحت المراقبة ولم تظهر الفحوصات إصابة أي منهم في هذه المرحلة".