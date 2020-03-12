سلطات البحرين أعلنت العفو عن 901 سجين في ظل انتشار فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء الحكومية البحرينية أن السلطات أعلنت العفو عن نحو 901 سجين بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بينهم نساء وصغار في السنّ ومرضى، وذلك في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ
وهناك 189 إصابة مؤكدة في البحرين غالبيتهم العظمى أشخاص عادوا من إيران حيث توفي أكثر من 400 شخص بسبب الفيروس، وحيث يزور الشيعة أماكن دينية مقدسة لديهم.
وتتزايد يوميا الإصابات في فيروس كورنا المستجد في دول الخليج، إلا ان أيا منها لم يسجّل حتى اليوم أي وفاة من جراء الوباء.
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