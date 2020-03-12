سلطات البحرين أعلنت العفو عن 901 سجين في ظل انتشار فيروس كورونا

أفادت وكالة الأنباء الحكومية ​البحرين​ية أن السلطات أعلنت العفو عن نحو 901 سجين بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بينهم نساء وصغار في السنّ ومرضى، وذلك في وقت تتزايد فيه الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجدّ

وهناك 189 إصابة مؤكدة في البحرين غالبيتهم العظمى أشخاص عادوا من ​إيران​ حيث توفي أكثر من 400 شخص بسبب الفيروس، وحيث يزور ​الشيعة​ أماكن دينية مقدسة لديهم.

وتتزايد يوميا الإصابات في فيروس كورنا المستجد في ​دول الخليج​، إلا ان أيا منها لم يسجّل حتى اليوم أي وفاة من جراء الوباء.