أكد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، في كلمة للشعب الفرنسي، انه "مازلنا في مرحلة البداية من وباء ​كورونا​ الذي يتفشى بوتيرة سريعة، ويجب أن نتوقع موجة جديدة من انتشار الفيروس في ​فرنسا​"، لافتاً الى "ضرورة العمل على كسب الوقت لنكون أكثر استعداداً لمواجهة الفيروس"، معلناً ان "كل ​المدارس​ والثانويات و​الجامعات​ ستغلق ابوابها ابتداء من الإثنين المقبل"، داعياً الشركات لـ"تشجيع موظفيها على العمل عن بعد على غرار ما تقوم به الوزارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: يجب أن نتوقع موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.