أبو الحسن: لوضع مستشفى بعبدا الحكومي من ضمن المستشفيات التي سيتم تجهيزها

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "نطالب وبإصرار بإعتماد ​مستشفى بعبدا الحكومي​ كي تكون من ضمن شبكة ​المستشفيات​ التي سيتم تجهيزها بتمويل من ​البنك الدولي​ وإعتبارها من الأولويات وليس كخيار ثانوي".

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