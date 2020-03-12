طقس يوم غد غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره ​ليبيا​ ويتجه نحو شمال شرق مصر و يقترب تدريجياً ويحمل معه غبار، رياح قوية تصل لحدود الـ90 كلم/س وأمطار ويستمر حتى بعد ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً، مشيرة الى أن تأثير المنخفض سيكون على شكل امطار غزيرة وسيول ورياح عاتية على شمال شرق مصر بشكل اساسي نهار الخميس وحتى يوم الجمعة.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وارتفاع بنسبة الرطوبة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية وشديدة تصل سرعتها الى حدود الـ90 كلم /س خاصة فجر الجمعة مع تمركز المنخفض فوق ​سيناء​، كذلك تتساقط حبات من البرد على الساحل و تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1800 متر وما فوق. نحذر من تشكل ​السيول​ في المناطق الجنوبية و الداخلية.

السبت: غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة و تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ المتفرقة صباحًا، يتحسّن ​الطقس​ تدريجيًا خلال ​النهار​.

الأحد: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع تكوّن ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما ترتفع درجات الحراراة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يُذكر على اللساحل.