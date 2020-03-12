عراجي: اوصينا باقفال المطار للحد من الكورونا ولأسباب سياسية لم تتوقف الرحلات من ايران

أكد رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، اصابة "13 حالة بسبب المريض في ​مستشفى المعونات​"، موضحاً انه "تم التوصية باقفال ​المطار​ والمعابر للحد من انتشار الفيروس ولكن البعض قال لنا ان هذا القرار هو وزاري وحكومي وليس نيابي بتاتاً، ولأسباب سياسية لم تتوقف الرحلات من ​ايران​، ولكن للانصاف لم تتوقف الطائرات ايضاً من ​ايطاليا​".

ولفت عراجي الى انه "يشهد كرئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ان العمل كان جيدّاً في المطار لفحص الوافدين من الخارج، ولكن عددهم لم يكن كافياً"، كاشفاً عن "خضوع 1200 طالب لبناني كانوا يدرسون في ايران لحجر صحي في سوريا".