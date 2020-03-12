أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، اصابة "13 حالة بسبب المريض في مستشفى المعونات"، موضحاً انه "تم التوصية باقفال المطار والمعابر للحد من انتشار الفيروس ولكن البعض قال لنا ان هذا القرار هو وزاري وحكومي وليس نيابي بتاتاً، ولأسباب سياسية لم تتوقف الرحلات من ايران، ولكن للانصاف لم تتوقف الطائرات ايضاً من ايطاليا".
ولفت عراجي الى انه "يشهد كرئيس لجنة الصحة النيابية ان العمل كان جيدّاً في المطار لفحص الوافدين من الخارج، ولكن عددهم لم يكن كافياً"، كاشفاً عن "خضوع 1200 طالب لبناني كانوا يدرسون في ايران لحجر صحي في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: اوصينا باقفال المطار للحد من الكورونا ولأسباب سياسية لم تتوقف الرحلات من ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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