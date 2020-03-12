آلان عون: للتخلص من الأعباء على الصناعيين وتخفيف التكلفة عنهم

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أن "ما يجب أن نقوم به ونؤسس له في هذه المرحلة، هو التغيير على المدى المتوسط في الحركة الاقتصادية عبر زيادة مصانع لبنان ودعم الانتاج".
وأشار عون، في حديث تلفزيوني، إلى أن "ما يمكننا فعله اليوم، هو التخلص من الأعباء على الصناعيين وتخفيف التكلفة عنهم، خصوصاً في ظل أزمة الدولار التي نعاني منها اليوم"، مشدداً على ضرورة "تأمين القدرة على تصنيع السلع وغيرها في لبنان".
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