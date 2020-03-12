توقيف سوري في بخعون والعثور داخل منزله على أسلحة

دهمت دورية من ​مخابرات الجيش​ منزل م. ك. من التابعية السورية في بلدة ​بخعون​ - ​الضنية​، وأوقفته. وقد تم العثور داخل المنزل على بندقيتي صيد ومسدس حربي وعدد من الخناجر. وتم اقتياد الموقوف إلى الجهات المختصة للتحقيق معه.

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