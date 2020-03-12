أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة العامة حمد حسن على "أهمية تجهيز مستشفى حلبا الحكومي بالمعدات اللازمة أسوة بباقي المستشفيات لتمكينها من مواجهة التحديات المقبلة في مواجهة فيروس كورونا، واجراء الفحوص اللازمة بحال الاشتباه بحالات في المحافظة لا قدر الله".
بدوره وعد حسن بـ"تأمين كافة المستلزمات والمعدات من ضمن السلفة الثانية المقررة للمستشفيات"، مؤكدا "أننا نعمل وفق الأولويات في محاولة لابقاء الأمور الطبية تحت السيطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام لوزير الصحة: لتجهيز مستشفى حلبا الحكومي بالمعدات اللازمة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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