درغام لوزير الصحة: لتجهيز مستشفى حلبا الحكومي بالمعدات اللازمة لمواجهة كورونا

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في ​اتصال​ هاتفي مع ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ على "أهمية تجهيز ​مستشفى حلبا​ الحكومي بالمعدات اللازمة أسوة بباقي ​المستشفيات​ لتمكينها من مواجهة التحديات المقبلة في مواجهة ​فيروس كورونا​، واجراء الفحوص اللازمة بحال الاشتباه بحالات في المحافظة لا قدر الله".

بدوره وعد حسن بـ"تأمين كافة المستلزمات والمعدات من ضمن السلفة الثانية المقررة للمستشفيات"، مؤكدا "أننا نعمل وفق الأولويات في محاولة لابقاء الأمور الطبية تحت السيطرة".