دعا مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​ بعد عقده اجتماعاً لدراسة الأوضاع الراهنة، "جميع ​المصارف​ الأعضاء الى التقيّد التام في مراكزها الرئيسية ومقرّات فروعها بالتدابير الوقائية والإحترازية التي أوصت بها ​وزارة الصحة العامة​ لتفادي وباء ​الكورونا​ والحدّ من انتشاره في البلاد، انطلاقاً من الحرص الشديد على سلامة موظفي المصارف وعملائها"، مشيرة الى أن "الجمعية لم تدعو الى وقف العمل في المصارف وفروعها يوم السبت الواقع في ​14 آذار​ الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف نفت دعوتها لوقف العمل يوم السبت: للتقيّد بالتدابير الوقائية لتفادي الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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