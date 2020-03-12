مستشفى النيني منعت زيارة المريض ابتداء من الغد

اتخذت ​مستشفى النيني​ ب​طرابلس​ سلسلة إجراءات، ودعت المواطنين للتعاون معها حرصا على ​السلامة العامة​ والحد من إنتشار فيروس ​الكورونا​. وجاء في دعوة المستشفى :"ميشانك وميشان غيرك وتنكون ايد وحدة نحارب فيروس الكورونا"، و"خليك بالبيت وما تزور مريضك"

كما اعلنت ان زيارة المريض بالمستشفى ممنوعة ابتداء من يوم غد الجمعة 13 الجاري و"هيك منحمي المريض ومنحميك".