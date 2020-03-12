اتخذت مستشفى النيني بطرابلس سلسلة إجراءات، ودعت المواطنين للتعاون معها حرصا على السلامة العامة والحد من إنتشار فيروس الكورونا. وجاء في دعوة المستشفى :"ميشانك وميشان غيرك وتنكون ايد وحدة نحارب فيروس الكورونا"، و"خليك بالبيت وما تزور مريضك"
كما اعلنت ان زيارة المريض بالمستشفى ممنوعة ابتداء من يوم غد الجمعة 13 الجاري و"هيك منحمي المريض ومنحميك".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى النيني منعت زيارة المريض ابتداء من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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