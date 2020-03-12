"بورن هاب" الإباحي يتضامن مع إيطاليا في مصابها بكورونا

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أطلق موقع "بورن هاب" الإباحي الأشهر عالميًا مبادرة لدعم الشعب الإيطالي، وعرض مقاطع فيديو جنسية يزعم أنها تثقّف الناس للحد من انتشار كورونا... مجانًا.

""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الموقع الإباحي "بورن هاب" خدمة الوصول المجاني إلى خدماته المميزة للأشخاص الذين يعيشون في إيطاليا حتى 3 أبريل المقبل، في مبادرة تعاطف مع الشعب الإيطالي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

تبرع بأرباح

في بيانٍ أصدره الموقع الإباحي الخميس، كشف أنه سيتبرع بعائدات من منصة "موديل هاب" للشعب الإيطالي. ونص البيان على ما يأتي: "تحيا إيطاليا، نحن نحبكم! قرر موقع بورن هاب التبرع بنسبة مئوية من أرباح منصة موديل هاب لشهر مارس لمساعدة إيطاليا أثناء تفشي المرض".

أضاف بيان الموقع: "لمساعدتكم خلال هذه الأسابيع في المنزل، يمكنكم طوال الشهر الوصول إلى خدماتنا المميزة مجانًا، من دون الحاجة إلى استخدام بطاقتكم الائتمانية".

أرقام قياسية

تأسس الموقع في عام 2007، ويُعد حاليًا أكبر موقع إباحي في العالم، وقد سجل معدل دخول قياسي بحوالي 42 مليار مشاهدة العام الماضي، إضافةً إلى 115 مليون زائر يوميًا.

احتلت إيطاليا المرتبة السابعة ضمن أفضل 20 دولة يدخل مواطنيها إلى الموقع في عام 2019، مع حصول الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة على المراكز الثلاثة الأولى.

مقاطع جنسية عن كورونا

ظهرت مقاطع فيديو على صفحات الموقع الإباحي بعنوان "مهجور ووهان" و"وكيل لإدارة أمن النقل يحتجز امرأة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا". وتتميز المقاطع الغريبة بممثلين يرتدون بدلات واقية من المواد الخطرة أو أقنعة وجه ينخرطون في الجماع في ما يشبه المرافق الطبية.

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تعليقًا على هذه المقاطع الجنسية الغريبة، قال ممثل الأفلام الإباحية سبايسي لموقع "فايس": "أعتقد أن الناس ينجذبون إلى المواد الإباحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، بنفس الطريقة التي يرتبط فيها الأشخاص الذين يخافون من ظلهم بأفلام الرعب: كلنا نبحث عن أشياء تجعلنا نحيا".

وفقًا للممثل، تحتوي بعض مقاطع الفيديو الخاصة بهم على معلومات أساسية حول كيفية منع انتشار المرض وتم إعدادها بهدف تثقيف الناس.

أضاف: ''اعتقدنا أننا سنستخدم الإباحية الخاصة بنا كوسيلة للحصول على بعض المعلومات المشروعة ممزوجة ببعض الكوميديا لجذب الأشخاص المهتمين وتقليل فرص حذف المقاطع عبر الإنترنت''.

معلومات جديدة

لا بد من الإشارة إلى أن العلماء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الفيروس التاجي القاتل المنتشر بسرعة حول العالم يمكن أن يعيش في الهواء مدة ثلاث ساعات. ووجد باحثون حكوميون أميركيون، ممن عملوا مع خبراء آخرين، أن العدوى القاتلة يمكن أن تعيش على الأسطح لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

أظهرت الاختبارات كذلك أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس أربع ساعات، والكرتون يومًا كاملًا، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن " ديلي ميل". الأصل منشور على الرابط:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8104471/Porn-site-allows-Italians-watch-content-free-amid-coronavirus-lockdown.html

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