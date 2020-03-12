البيت الأبيض: لا حاجة لخضوع ترمب لفحص كورونا

واشنطن: أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ ما من داعٍ "في الوقت الراهن" لخضوع الرئيس دونالد ترمب لفحص فيروس كورونا المستجدّ على الرّغم من أنّه التقى قبل أيام مساعداً للرئيس البرازيلي جائير بولسونارو وتبيّن لاحقاً أنّه مصاب بالفيروس.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية ستيفاني غريشام إنّ "الرئيس ونائب الرئيس (مايك بنس) لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
وكانت الحكومة البرازيلية أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم ترمب خلال الزيارة التي قام بها بولسونارو إلى الولايات المتحدة.
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