وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

توفي شاب بمحافظ السويس صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، إثر ملامسته عامود إنارة.

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم فيصل، يفيد بوفاة شاب يدعى تامر عبد الرازق" مقيم بمساكن المثلث، أثناء سيره بمدينة المستقبل، وانتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة.

ودلت التحريات ورواية الشهود العيان، أن المتوفي تعطلت سيارته خلال سيره بالمدينة، وتوقف بجانب الطريق، وأثناء ذلك لامس عامود كهرباء، به ماس كهربائي نتيجة سقوط أمطار عليه، ما أدى لصعق الشاب ووفاته.