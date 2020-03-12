استئناف الحركة بمطار الأقصر باستقبال طائرة قادمة من بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، إنه جري فتح مطار الأقصر واستئناف استقبال رحلات الطيران الدولي والمحلى بعد توقفه لأكثر من ١٢ ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأوضح ألهم أن مطار الأقصر استقبل طائرة بلجيكية تحمل وفد سياحي، مشيرا إلى سير وانتظام أعمال الملاحة الجوية بشكل طبيعي بكافة الرحلات .