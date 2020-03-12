محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، إنه جري فتح مطار الأقصر واستئناف استقبال رحلات الطيران الدولي والمحلى بعد توقفه لأكثر من ١٢ ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية .
وأوضح ألهم أن مطار الأقصر استقبل طائرة بلجيكية تحمل وفد سياحي، مشيرا إلى سير وانتظام أعمال الملاحة الجوية بشكل طبيعي بكافة الرحلات .
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الحركة بمطار الأقصر باستقبال طائرة قادمة من بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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