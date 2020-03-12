مدينة أصفهان الإيرانية تغلق مترو الأنفاق بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

تعتزم مدينة أصفهان، ثالث أكبر مدينة في إيران، إغلاق مترو الأنفاق اعتبارا من بعد غد السبت في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وأعلن قدرة الله نوروزي رئيس بلدية أصفهان عبر موقع تويتر أن مترو أنفاق أصفهان، الذي يخدم المدينة التي يقطنها مليونا نسمة، سيتم إغلاقه بعد غد السبت وسيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

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وأصيب ما يقرب من 800 شخص بفيروس (كوفيد- 19) في المدينة التاريخية التي تقع عند مفترق طرق مركزي في الدولة التي تضررت بشدة جراء الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 429 حالة، وإصابة أكثر من 10 آلاف بالفيروس.

وتم تسجيل 75 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.