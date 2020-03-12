حاكم نيويورك متحدثا عن كورونا: الوضع سيكون أسوأ حسابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يزداد وباء فيروس كورونا المستجد سوءا قبل أن يبدأ في التحسن ، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس لا يزال على مسار تصاعدي.
وأوضح كومو في مؤتمر صحفي : " سيزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن كثيرًا. هذا هو الاستنتاج الرقمي اللازم لذلك الوضع "، مشيراً إلى البيانات الواردة من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وأضاف كومو: "إنها مسألة حسابية، الوضع سيكون أسوأ".
وحول قدرة الاجهزة الخاصة بالفحوصات ، قائلاً إنه من المحتمل يكون عدد الحالات الإيجابية أقل من العدد الحقيقي.
كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد علق الرحلات الجوية من اوروبا عدا بريطانيا اعتبارا ليلة الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا في بلاده.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اعلنت ان فيروس كورونا اصبح وباء عالميا. وبحسب موقع كورونا ميتر ، بلغ عدد الاصابات 130الف و307اشخاص والوفيات 4756شخصا على المستوي العالمي .
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