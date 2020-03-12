مصدر يكشف تفاصيل وفاة سيدة في الدقهلية بكورونا: "إيطالية السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن سبب إصابة السيدة المتوفية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بالدقهلية، انتقال العدوى لها عن طريق سيدة "إيطالية" كانت أقامت لمدة 6 أيام في بلدة الراحلة.

وأضاف المصدر أن "مصري" كان يقيم في إيطاليا أصيب هناك بالفيروس وتوفي منذ ١٤يومًا خارج البلاد، وجاءت زوجته "الإيطالية الجنسية" لدفنه، بعدها تلقى أهل الراحل العزاء فيه لمدة 3 أيام كما هو متبع، وخالطت في هذه الفترة القصيرة السيدة المتوفية.

وقال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس:"جرى سحب عينات من 10 مواطنين كانوا مخالطين للسيدة المتوفية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة".

Advertisements

وأضاف المصدر أنه فور التأكد من إيجابية حالة السيدة، جرى تطهير المستشفى التي احتجزت بها، 3 مرات يوميًا.

وأوضح المصدر أن التعامل في هذه الحالات يجرى بشفافية تامة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بالأمر على الفور طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ومقيمة بإحدى قرى محافظة الدقهلية، توفيت إثر معاناتها من فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا أعلنت فية وفاة السيدة وكانت تعاني من إلتهاب رئوي حاد، وجرى سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد قبل وفاتها متأثرة بمرضها.