طاقم من الطب الوقائي لفحص المخالطين بحالة المتوفية بكورونا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، اليوم الخميس، إنه جرى تشكيل طاقم من إدارة الطب الوقائي للتوجه إلى قرية السيدة المتوفية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا لفحص المخالطين لها.

وأفاد المصدر أن تشكيل الطاقم جاء وفقًا لتعليمات فورية ومباشرة من وزارة الصحة.

وكان مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، قال اليوم الخميس:"جرى سحب عينات من 10 مواطنين كانوا مخالطين للسيدة المتوفية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة".

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وأضاف المصدر أنه فور التأكد من إيجابية حالة السيدة، جرى تطهير المستشفى التي احتجزت بها، 3 مرات يوميًا.

كانت سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ومقيمة بإحدى قرى محافظة الدقهلية، توفيت إثر معاناتها من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا أعلنت فية وفاة السيدة كانت تعاني من إلتهاب رئوي حاد، وعند سحب عينة لها، جاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد قبل وفاتها متأثرة بمرضها.