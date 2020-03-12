محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
طالبت وزارة الأوقاف، الأئمة بمراعاة الظروف الجوية والتنبيهات الصادرة بشأن خطبة الجمعة، وألا يتجاوز وقتها المحدد بـ15 دقيقة بأية حال مع الالتزام بموضوعها وعدم الخروج عليه.
ودعت "الأوقاف"، جميع الأئمة والخطباء بمراعاة الظروف الجوية والتوجه إلى مساجدهم مبكرًا قبل الجمعة بساعة على الأقل للوقوف على جاهزية المسجد وعدم التعرض لأي تأخير نتيجة الظروف الجوية الراهنة، ودعت قيادات الوزارة وإدارات التفتيش بتكثيف المتابعة وموافاة غرفة العمليات بالوزارة بأي مخالفة فور وقوعها.
وطالبت الوزارة، جميع القيادات سواء في الوظائف القيادية أو الإشرافية التواصل المستمر للقيام بالواجب على أكمل وجه، وقيام كل مديرية وإدارة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ سائر التعليمات الصادرة عن الوزارة سواء بشأن خطبة الجمعة أم سائر شئون المسجد .
كانت هذه تفاصيل خبر لسوء الأحوال الجوية.. "الأوقاف" تصدر تعليمات بشأن صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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