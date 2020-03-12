وكالات - أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان اليوم الخميس 12 مرس 2020 أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.
وقال ريال في بيان بموقعه على الإنترنت "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد-19".
وأضاف "بدءا من الآن يتبع النادي توصيات وضع فرق كرة السلة وكرة القدم في الحجر الصحي إذ تتقاسم الفرق ملاعب تدريب النادي". وتابع "لقد قررنا أيضا إغلاق مقر المران ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".
وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة ومنها مباراة ريال على أرضه أمام إيبار التي كان من المفترض أن تقام دون مشجعين يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يضع لاعبي كرة القدم في الحجر الصحي بعد إصابة لاعب سلة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.