أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، السيّد أنطونيو غوتيريش، تعيين ستيفاني توركو وليامز، من الولايات المتحدة، كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
وكان المبعوث الأممي المستقيل غسّان سلامة قد أعلن تنحيه في بداية الشهر الحالي بسبب حالته الصحية. وستتسلم ستيفاني وليامز منصبها كممثلة خاصة بالإنابة إلى حين تعيين بديل لغسان سلامة.
وأعرب الأمين العام في بيان عن تقديره لغسان سلامة على إنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يعين الأميركية ستيفاني وليامز كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.