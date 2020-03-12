الأمين العام للأمم المتحدة يعين الأميركية ستيفاني وليامز كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، السيّد أنطونيو غوتيريش، تعيين ستيفاني توركو وليامز، من الولايات المتحدة، كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وكان المبعوث الأممي المستقيل غسّان سلامة قد أعلن تنحيه في بداية الشهر الحالي بسبب حالته الصحية. وستتسلم ستيفاني وليامز منصبها كممثلة خاصة بالإنابة إلى حين تعيين بديل لغسان سلامة.

وأعرب الأمين العام في بيان عن تقديره لغسان سلامة على إنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار في البلاد.