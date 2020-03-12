إيقاف النقل الجماعي في الكويت

أعلن في الكويت عن إيقاف النقل الجماعي بناء على توصية السلطات الصحية.

واشارت مصادر صحفية كويتية الى ان وزارة الداخلية قررت ايقاف العمل في النقل الجماعي من مساء هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وقد اختفت الباصات من شوارع الكويت وتكدس العمال في العديد من المحطات، عقب هذا القرار . وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف النقل الجماعي وذلك بناء على توصية السلطات الصحية

وقامت وزيرة الشئون الاجتماعية مريم العقيل الخميس بزيارة إلى مطار الكويت الدولي وعدد من الجمعيات التعاونية بهدف

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأعمال في تلك الجهات في ظل الظروف الراهنة.

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وأوضحت العقيل أن جولتها في المطار تهدف لمتابعة قرار تعليق الرحلات الجوية وتعامل الكوادر العاملة من مختلف الجهات التي تتبع الداخلية والجمارك والصحة مع الأوضاع الحالية.

ولفتت الى أن تلك الجهات نفذت أعمالها على ما يرام الى جانب الصورة الايجابية التي ظهر عليها الجميع سواء من العاملين في

الطيران المدني ومختلف مرافق المطار والجوازات والترانزيت ونقاط الفحص التابعة لوزارة الصحة. وعن جولتها على بعض الجمعيات التعاونية أكدت العقيل أن الزيارة تهدف للاطمئنان على توفر السلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أنها لمست جهود الجمعيات وحرصها على توفير كل المستلزمات والتعرف على ملاحظات الزوار واحتياجاتهم المختلفه بصدر رحب وباهتمام ملحوظ مشيدة في الوقت ذاته بتطوع عدد كبير من المواطنين لمساعدة العاملين في الجمعيات التعاونية وكذلك بفرق التفتيش التي ساهمت في إعطاء بعض الملاحظات المتعلقة بالأسعار وغيرها.

وبينت العقيل أنه يجري التنسيق من أجل تخصيص بعض المدارس كمخازن لبعض الجمعيات التعاونية لضمان توفير كافة السلع بالكميات المطلوبة