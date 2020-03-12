الرئاسة التركية: تأجيل زيارات أردوغان الخارجية بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتأجيل زياراته الخارجية ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث بأنه تم تعطيل الجامعات 3 أسابيع اعتبارًا من 16 مارس، بالإضافة إلى تعطيل المدارس لمدة أسبوع، بالإضافة إلى إقامة المسابقات الرياضية بدون جمهور حتى نهاية أبريل.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت يوم الثلاثاء،

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تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تصريح صحفي، إن المريض أصيب بالفيروس خلال وجوده في أوروبا، وهو حاليًّا قيد الحجر الصحي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن

الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ، حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت في العالم 118859 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة، ومنها 4269 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 65 ألف شخص من بين المصابين.