جونسون : كورونا تسبب بأسوأ أزمة صحية في العصر الحديث

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فيروس كورونا تسبب بأسوأ أزمة صحية في العصر الحديث، مؤكدا أن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات لمنع انتشاره. أن الحكومة البريطانية ستتخذ كل الإجراءات لمنع انتشاره. وقال جونسون بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الخميس: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية. ونحن الآن لن نحاول احتواء المرض قدر إمكاننا فحسب، بل سنعمل على إرجاء انتشاره".

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