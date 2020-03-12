عاجل-تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية - الأفريقية



أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية -الأفريقية ، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات. ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر.

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