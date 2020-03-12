"عاصفة التنين" تضرب مصر.. اصطدام قطارين وشلل في الشوارع

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، بسبب ما عُرف إعلامياً بـ "عاصفة التنين” التي بدأت مع الساعات الأولى من يوم الخميس 12 مارس/آذار 2020، ونقلت وسائل إعلام محلية أخباراً عن إصابة أشخاص في عدة محافظات، من جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



في حين حذّر خبراء الطقس في كلٍّ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه “عاصفة التنين”، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



إلى ذلك قالت صحيفة الأهرام، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب). في حين أوضحت “صدى البلد” أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين، بسبب الأحوال الجوية.



كما تسببت العاصفة في انهيار منزلين ومسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.



بينما لفتت “صدى البلد” إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصاً في الغربية (وسط الدلتا)، من جراء انقلاب سيارة أجرة.



في حين التقط بعض الهواة صوراً للأهرام ولمناطق في الإسكندرية، قبيل هبوط الأمطار، وقد جذبت الصور الانتباه؛ لغرابتها وندرة تكوينها.



الأمطار وبطبيعة الحال، أغرقت الشوارع في بعض المحافظات المصرية، سواء العاصمة القاهرة أو بعض محافظات الدلتا، لكن ما أثار تفاعل كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي هو تفاعل بعض المصريين مع الأمطار التي أغرقت الشوارع، حيث رصد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات لأطفال يلعبون كرة القدم في أحد الشوارع وقد غرق بالكامل بالمياه.



في حين شهدت شوارع القاهرة الكبرى حالة من الفوضى، بسبب غرق بعضها بالكامل، سواء في القاهرة أو بالجيزة.



إلى ذلك تسببت الأمطار وسوء الأحوال الجوية في اصطدام قطارين بمنطقة إمبابة في الجيزة جنوب القاهرة، وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفق ما نشره موقع القاهرة 24، إن الوزارة تحركت بـ17 سيارة إسعاف تجاه حادث تصادم قطاري سوهاج وأسوان، في منطقة إمبابة بالجيزة، لافتاً إلى أن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، موجود في مكان الحادث بتعليمات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



أضاف مجاهد أنه يوجد 13 مصاباً ولا توجد وفيات، وتم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى شبرا العام ومستشفى هيئة السكة الحديد.

إلى ذلك، فقد أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين عدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.



وأعلن مسؤولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسؤولي عدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم في الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.



المصدر: عربي بوست