الحكومة البريطانية ترجّح وجود ما بين 5 آلاف و10 آلاف مصاب بكورونا في المملكة



رجّحت الحكومة البريطانية الخميس أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة المتحدة حالياً يتراوح بين خمسة آلاف و10 آلاف شخص، وسط الإعلان عن إجراءات جديدة لكبح انتشار الوباء.



وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس إن هناك 590 إصابة مؤكّدة حتى الآن، لكن "من المحتمل جداً أن يكون (...) ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف قد أصيبوا".



وأضاف "نحن الآن في مسار يفيدنا بأنّنا على بعد أربعة أسابيع خلف إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى".



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الانتقال إلى مرحلة جديدة في خطة المواجهة، بما يهدف إلى تأخير ذروة الأزمة وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية.



وقال أثناء مؤتمر صحافي في مقر الحكومة "إنّها أسوأ أزمة صحية عامة لهذا الجيل".



وأشار إلى أنّ السلطات لا تعتزم حالياً منع التجمعات الكبيرة أو إغلاق المدارس.



وتوصي الحكومة أي شخص يعاني من أعراض، ولو خفيفة، بأن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.



بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة الانتخابية من الحكومة في توصية بعثتها إليها إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في أيار/مايو إلى الخريف، في استحقاق يشمل انتخابات رئاسة بلدية لندن، وفق تغريدة نشرتها على موقع تويتر.



وانتقد عدد من خبراء الصحة العامة طريقة تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، معتبرين أنّها غير كافية.