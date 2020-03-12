إصابة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 10:11 مساءً -

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، “خالط العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضافت أن العدوى انتقلت إليه وهو في الحجر الصحي الآن.

وكان قد أصيب نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بفيروس كورونا المستجد ودخل العزل الصحي، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية الأربعاء.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، أو الذين يخضعون للحجر الصحي وكان من بينهم جهانغيري.

وتوفي مستشار المرشد الإيراني، محمد مير محمدي، في 2 مارس/أذار الجاري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 71 عاما.

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إلى ذلك، أفادت الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

يذكر أن إيران شهدت انتشارا واسع النطاق لكورونا إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية. إذ تحتل المركز الثالث من حيث عدد الإصابات.

وكانت أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بات يفوق عدد المصابين في بعض مناطق البلاد، لكن كثيرا من المواطنين لا يزالون يتجاهلون الإرشادات الوقائية من الفيروس.

من جانبه، عبر علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، عن أسفه لنتائج إحصائية تفيد بأن 60% من سكان العاصمة طهران وعلى الرغم من جميع التوصيات، لا يأخذون فيروس كورونا على محمل الجد.

وحسب الإحصائية، فإن 40% من سكان طهران يعتقدون أن البقاء في المنزل لا يؤثر على الحد من انتشار الفيروس، في حين لا يلتزم 30% من أهالي طهران بأي من الإرشادات الصحية للوقاية من كورونا.