البحرين تتهم إيران “بالعدوان البيولوجي” وطهران ترد

اتهمت البحرين طهران “بالعدوان البيولوجي” عن طريق التستر على انتشار فيروس كورونا، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروا إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على “تويتر”: “إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، وفي تقديرنا هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين”.

وردا في ما يبدو على تصريحات آل خليفة، قال أمير عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني على “تويتر”: “أمريكا، التي تحكم البحرين بوجود أسطولها الخامس، سبب رئيسي للحرب البيولوجية وأنكرت في بادئ الأمر وجود فيروس كورونا”.

وسجلت البحرين يوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بين مواطنين أجلتهم بطائرة من إيران، فيما من المقرر إرسال طائرة أخرى يوم الخميس إلى البحرين لإجلاء البحرينيين عن إيران.