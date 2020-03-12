مصر.. 13 إصابة في تصادم قطارين بالقاهرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 10:11 مساءً - أعلنت وزارة الصحة المصرية إصابة 13 شخصا بجروح، الخميس، في تصادم قطارين من الخلف في القاهرة بين محطتي إمبابة (جنوب) ورمسيس (وسط العاصمة).

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان، إن “17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث، ونقلت 13 مصابا” إلى المستشفيات.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، بعد وقوع الحادث بقليل “إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية (في مصر) نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على أرواح الركاب”.

وأوضحت الهيئة أن “التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد (جنوب) حيث اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف” من دون أن تذكر الأسباب.

وتتعرض مصر، منذ مساء الأربعاء، إلى موجة من التقلبات الجوية غير المعتادة في هذا الوقت من العام، إذ تشهد أمطارا شديدة الغزارة في معظم المحافظات.

وتتعرض مصر لعاصفة قوية، أطلق اسم “التنين”، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا، مع رياح باردة قادمة من أوروبا.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول صور ولقطات مصورة لطرق غمرتها المياه، وأخرى تظهر فيها بعض المدن وقد تحول فيها النهار إلى ليل، لاسيما في مدينتي الشروق ومدينتي شرق القاهرة.

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وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن موجة الطقس التي تشهدها مصر تسببت في غلق عدد من الطرق الرئيسية، وانهيار عدد من المنازل، ووفاة طفلة إثر سقوط شجرة عليها.

كما تعرض فني للصعق بالكهرباء، بينما كان يحاول إصلاح عمود إنارة عقب انقطاع التيار الكهربائي من جراء الأمطار، وانهار 29 برجا كهربائيا في محافظة الوادي الجديدة (غرب البلاد)، وفقا للوزير.

وأغلقت السلطات، الخميس، مطار الأقصر الدولي، المرفأ الرئيس للسائحين، إضافة إلى ميناء الإسكندرية وميناء شرم الشيخ على البحر الأحمر، كما علقت خدمات البواخر النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

كما أفادت شركة مترو الأنفاق، في بيان، بتوقف حركة القطارات بالخط الأول نظرا للأحوال الجوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية “تم غلق عدد من الطرق الرئيسية خاصة في الصعيد مثل طريق قنا القصير وطريق قفط بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي حجبت الرؤية”.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.