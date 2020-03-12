كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم.

ولفتت المستشفى اللبنانية إلى أن العدد الإجمالي للحالات، التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، موضحة أن "العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 206، النتائج السلبية 199، النتائج الإيجابية 7".

وتابعت: "غادر المستشفى 19 شخصًا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي عقب أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، ويوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي، العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة".

كما أكدت على أن وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.