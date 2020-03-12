عاجل.. الإمارات تعلن شفاء 3 مصابين جدد بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الخميس، عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بـفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض عقب بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم أمس الأربعاء، إنَّ "المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً".

وأضاف جيبريسوس: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

وأوضح: أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم تخطى 118 ألفًا في 114 دولة، والوفيات بلغت 4291 حالة"، مفيدًا بأن "تصنيف كورونا كوباء لا يعني الدعوة لوقف جهود مكافحته وإنما مضاعفتها".