كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا: عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ1000 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السلطات الإيطالية، مساء الخميس، بأن "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ1000، والإصابات إلى 15113 حالة.

وأغلقت إيطاليا أبوابها للسياح عقب قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد؛ حيث وصل عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس كورونا إلى 15113 حالة، فيما راح ضحيته أكثر من 1000 شخصا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن يتغير تعامل أوروبا مع فيروس كورونا، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباء عالميا".

وقال دي مايو: إن "أوروبا ستشهد التغيير شيئا فشيئا فنحن بحاجة إلى سلسلة من التدابير للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة.